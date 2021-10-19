В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России за минувшие сутки выявили 1 015 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 19 октября. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, общее число умерших с начала пандемии составляет 225 325.

За последние 24 часа в стране также выявили 33 740 новых случаев заражения COVID-19. Лидером по суточной заболеваемости стала Москва (5700 случаев), следом идут Санкт-Петербург (3220 случаев) и Подмосковье (2955 случаев).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам объяснили порядок вакцинации от COVID и гриппа.

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