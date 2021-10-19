Россиянам объяснили порядок вакцинации от COVID и гриппа

При вакцинации от гриппа и коронавируса следует соблюдать порядок. Об этом рассказал вакцинолог Михаил Костинов.

По его словам, после двух доз вакцины от COVID-19 стоит выждать еще месяц, а уже потом ставить прививку от гриппа.

Доктор медицинских наук отметил в беседе с радио Sputnik, что тем, кто коронавирусом уже переболел или вакцинировался, стоит в первую очередь задуматься о прививке от гриппа. При этом уже совсем скоро могут появиться советы по вакцинации в один день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда ждать спада четвертой волны коронавируса в России. Гражданам напомнили о важности вакцинации, сейчас в стране есть несколько вакцин от новой болезни.