Россиянам объяснили порядок вакцинации от COVID и гриппа

Россиянам объяснили порядок вакцинации от COVID и гриппа
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При вакцинации от гриппа и коронавируса следует соблюдать порядок. Об этом рассказал вакцинолог Михаил Костинов.

По его словам, после двух доз вакцины от COVID-19 стоит выждать еще месяц, а уже потом ставить прививку от гриппа.

Доктор медицинских наук отметил в беседе с радио Sputnik, что тем, кто коронавирусом уже переболел или вакцинировался, стоит в первую очередь задуматься о прививке от гриппа. При этом уже совсем скоро могут появиться советы по вакцинации в один день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда ждать спада четвертой волны коронавируса в России. Гражданам напомнили о важности вакцинации, сейчас в стране есть несколько вакцин от новой болезни.

вакцинация прививка от гриппа прививка от коронавируса


 

Новости партнеров
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургской больнице пенсионер в ножом напал на врача
Россиянам объяснили порядок вакцинации от COVID и гриппа
Заместитель директора петербургской компании перевел мошенникам почти 10 ...
Петербурженка нашла в парадной дома труп рыжего мужчины с татуировками
После стрельбы на Большом проспекте возбуждено уголовное дело
Школьного охранника заподозрили в развращении детей в Петербурге
Полиция выясняет обстоятельства получения тяжелых травм жителем Колпино
Продавец выстрелил в проезжающий мимо автомобиль на Дунайском проспекте