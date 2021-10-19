Стало известно, когда ждать спада четвертой волны коронавируса

Четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. Такое мнение выразили вирусологи.

По словам начальника лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова и руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, в этом году повторится прошлогодняя картина.

Как сообщил Ura.ru, вирусологи отметили, что разница заключается лишь в том, что сейчас в стране есть несколько вакцин от новой болезни. В прошлом году этого не было.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число одновременно болеющих COVID россиян достигнет миллиона уже 2 ноября.