Врач: QR-коды ничего не изменят

Врач: QR-коды ничего не изменят
Нужно больше рассказывать о том, что происходит в больницах. Фото: pixabay

Заведующий терапевтическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Юлиан Карпов поделился своим мнением о введении в Ленобласти QR-кодного режима.

Он уверен, что самыми эффективными методами борьбы с ковидом являются карантин и прививочная кампания. Об этом сообщает 78.ru.

Карпов считает, что сами по себе QR-коды ничего не изменят, если люди не будут активно использовать маски, соблюдать дистанцию и прививаться.

Заведующий отметил, что в стационарах больше всего лежит невакцинированных. Он уверен, нужно больше рассказывать о том, что происходит в больницах. Люди по-прежнему считают, что вирус их не касается, а это не правильно, отмечает Карпов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в колл-центр службы «122» сегодня, во вторник, 19 октября поступило втрое больше звонков от желающих записаться на прививку.

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