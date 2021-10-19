В Петербурге службу «112» разрывает от желающих записаться на прививку

В Петербурге службу &#171;112&#187; разрывает от желающих записаться на прививку
Сегодня на базе медицинских организаций развернуты 174 прививочных пунктов и 42 мобильных. Фото: Pixabay

В колл-центр службы «122» сегодня, во вторник, 19 октября поступило втрое больше звонков от желающих записаться на прививку.

Однако в правительстве Петербурга считают, что число желающих вакцинироваться от ковида в городе резко возрастет после подписания постановления о введении QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий. Об этом сообщает комздрав.

Сегодня на базе медицинских организаций развернуты 174 прививочных пунктов и 42 мобильных. Это позволяет вакцинировать не менее 30 тыс. петербуржцев в день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве обработали Ленинградский вокзал от коронавируса. Работники ЦСООР «Лидер» обработали более 11 тыс. кв. метров помещений и 6,5 тыс. кв. метров прилегающей к вокзалу территории. Для этого они использовали водный раствор хлоркислородных соединений.

QR-коды вакцинация комздрав санкт-петербург служба 112


 

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