В Москве обработали Ленинградский вокзал от коронавируса

В Москве обработали Ленинградский вокзал от коронавируса. Работники ЦСООР «Лидер» обработали более 11 тыс. кв. метров помещений и 6,5 тыс. кв. метров прилегающей к вокзалу территории.

Для этого они использовали водный раствор хлоркислородных соединений. Он хорошо борется с вирусами и бактериями. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Специалисты обработали главное здание вокзала, служебные помещения, перроны, камеры хранения, входные группы, конвейерные ленты, лестничные марши, эскалаторы и другие места.

Завтра, в среду, работники ЦСООР «Лидер» дезинфицируют Белорусский вокзал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» образовалась очередь из большого количества желающих пройти вакцинацию от ковида. Очередь движется медленно, а желающих меньше не становится.