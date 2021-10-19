QR-коды «дошли» до Петербурга: куда придется входить по пропускам

В понедельник, 18 октября, вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский озвучил новые антикоронавирусные ограничения, которые вводятся в городе из-за резкого роста заболеваемости. Преимущественно эти меры направлены на то, чтобы мотивировать граждан прививаться и меньше находиться в местах скопления людей.

В соотвествии с новой редакцией губернаторского «Постановления №121», в котором оговариваются действующие антиковидные ограничения, с 1 по 3 ноября всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Таким образом, с учетом праздничных выходных дней с 4 по 7 ноября петербуржцы смогут провести дома неделю — при соблюдении мер санитарной безопасности это станет большой поддержкой в борьбе с новой волной заражений.

Кроме того, с 1 ноября организации Северной столицы должны перевести на «удаленку» всех сотрудников старше 60 лет, не имеющих QR-кода о полном прохождении вакцинации или недавно перенесенной болезни или справки, подтверждающей медотвод от вакцинации.

Также с 1 ноября массовые мероприятия, проводимые без согласования с администрацией Петербурга, могут вмещать лишь до 40 человек. Ранее максимальная численность гостей в этом случае составляла 75 человек. Наконец, посещение конгрессно-выставочных и спортивных событий, на которых присутствует более 40 человек, для петербуржцев старше 18 лет возможно только при наличии QR-кода.

С 15 ноября ограничения заметно ужесточаются: QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).