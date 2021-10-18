В Смольном рассказали о преимуществе ввода QR-кодов

Петербуржцы смогут ходить кино, театры и другие культурные общественные места только с QR-кодами. Фото: pixabay

Петербуржцы смогут ходить кино, театры и другие культурные общественные места только с QR-кодами. Фото: pixabay

В Петербурге начали ужесточать противокоронавирусные меры из-за роста заболеваемости ковидом. Так, горожане смогут ходить кино, театры и другие культурные общественные места только с QR-кодами.

Главы Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик отметил, что такая мера для вакцинированных и переболевших ковидом еще мягка в сравнении с введеним полных ограничений, таких как локдаун, который был в начале пандемии. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Соловейчик обратил внимание, что QR-коды куда лучше локдайна. А дальше город будет «маневрировать» и дальше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.