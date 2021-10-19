Ответственность за проверку QR-кодов в Петербурге возложили на бизнес

В Петербурге с ноября вводят проверку QR-кодов у местных жителей при посещении общественных мест. Проверять наличие электронных сертификатов будут представители бизнеса.

Об этом сегодня сообщило городское правительство. Предприятия, которые не будут проверять QR-коды у посетителей, лишатся собственных QR-кодов, позволяющих работать во время пандемии.

Контролировать использование QR-кодов в Северной столице будет ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности. То есть проверять выполнение нового ковид-ограничения будут районные администрации, городские комитеты и ГАТИ.

Организациям, не соблюдающим требования, придется заплатить штраф.

С 1 ноября QR-код потребуется при посещении спортивных и конгрессно-выставочных мероприятий, 15 числа — кинотеатров, театров, цирков, концертов, фитнес-центров и бассейнов, а с 1 декабря его придется показать в заведениях общепита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, как будут проверять QR-коды в общественных местах.