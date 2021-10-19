Петербуржцам объяснили, как будут проверять QR-коды в общественных местах

Петербуржцам объяснили, как будут проверять QR-коды в общественных местах
Систему проверки QR-кодов будут вводить постепенно, начиная с 1 ноября. Фото: pixabay

Городские власти объяснили, как будет проходить процесс проверки QR-кодов в общественных местах.

Систему проверки QR-кодов будут вводить постепенно, начиная с 1 ноября. Следить за наличием сертификатов о прививке или перенесенном заболевании будут представители бизнеса.

Проверка QR-кода с портала госуслуг будет проходить с помощью штатных средств чтения QR-кода, встроенного в смартфоны, объяснили в Смольном. На телефоне будет высвечиваться карточка с данными владельца QR-кода, в том числе часть паспортных данных. Поэтому жителям города потребуется носить с собой документ, удостоверяющий личность.

С 1 ноября QR-код потребуется при посещении спортивных и конгрессно-выставочных мероприятий, 15 числа — кинотеатров, театров, цирков, концертов, фитнес-центров и бассейнов, а с 1 декабря его придется показать в заведениях общепита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный не разрешил петербуржцам посещать общественные места по ПЦР-тестам.

QR-код коронавирусные ограничения новости СПб


 

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