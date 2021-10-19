Смольный не разрешил петербуржцам посещать общественные места по ПЦР-тестам

Смольный не разрешил петербуржцам посещать общественные места по ПЦР-тестам
Несмотря на то, что портал госуслуг предоставляет QR-код после сдачи ПЦР-теста, принимать его не собираются. Фото: unsplash

Петербургские власти отказались принимать отрицательные результаты ПЦР-теста для посещения горожанами общественных мест.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по промышленной политике. Ведомство пояснило, что петербуржцы могут попасть на мероприятия и в организации, в отношении которых с ноября вводятся ограничения, только при наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации. Также посетить общественные места смогут те, у которых есть официальный медотвод.

Несмотря на то, что портал госуслуг предоставляет QR-код после сдачи ПЦР-теста, принимать его не собираются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где и как можно получить QR-код в Петербурге. Для необходимо быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, это учетная запись на портале госуслуг.

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