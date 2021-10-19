QR-код в Петербурге. Где и как его получить

Введение QR-кодов в Петербурге вызвало у горожан множество вопросов. Gazeta.Spb собрала ответы на самые распространенные из них.

Кто может получить QR-код

• Вакцинированные обоими компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России.

• Переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода. Внимание! Факт болезни должен быть внесен в официальный регистр.

• Люди с отрицательным ПЦР-тестом. Сдавать тест можно только в специализированных лабораториях. Результаты экспресс-тестов учитываться не будут. Срок действия такого кода — 3 календарных дня с момента получения результата теста.

Как получить QR-код

Чтобы получить qr-код, необходимо быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, это учетная запись на портале госуслуг. Зарегистрироваться в ЕСИА можно без предварительной записи в любом МФЦ Санкт-Петербурга.

При необходимости консультанты МФЦ подскажут, как самостоятельно зарегистрироваться в ЕСИА или получить qr-код после вакцинации. Для этого в большинстве МФЦ организованы зоны самообслуживания с доступом к федеральному и региональному порталам госуслуг.

Какие ограничения введут в Петербурге

Как рассказывала Gazeta.Spb, в городе из-за резкого роста заболеваемости вводятся новые антикоронавирусные ограничения.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Что разрешает QR-код

Он необходим для оперативного получения информации, разрешающей человеку посещение мероприятий, заведений общественного питания, различных организаций в период действия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

QR-код вакцинированного дает возможность посещать без ограничения учреждения, организации и мероприятия в различных регионах РФ, выехать за границу в такие страны, как Турция, Греция, Кипр и другие. Об этом сообщается на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.

Как будут проверять коды

Сотрудники будут сканировать код с помощью мобильного телефона. На экране появится сообщение о том, действителен ли код в данный момент, а также информация о владельце. По правилам, сотрудник обязан сверить эти данные с паспортом человека. По чужому или поддельному коду попасть в рестораны или на массовые мероприятия будет нельзя.

Как быть туристам?

Меры, вводимые в Санкт-Петербурге, во многом схожи с теми, которые уже действуют во других регионах России. Однако непривитые туристы могут столкнуться с ограничениями в городе на Неве. Большинство антиковидных ужесточений, которые могут касаться гостей города, вступят в силу с середины ноября. Это, в первую очередь, ограничения по посещению музеев и театров.

Поэтому ноябрьские праздники путешественники проведут вне каких-либо запретов на посещение культурных заведений или общепита.

Заселение в отели не должно вызвать сложностей и после 15 ноября. Требования о QR-кодах о вакцинации на гостиницы не распространяются.

Опыт Москвы

С QR-кодами вакцинированных москвичи живут с июня и могут поделиться своим опытом.

В Москве «ковидный» QR-код открывал двери кафе, рестораны и массовых мероприятий численностью более 500 человек. Сразу же был налажен выпуск поддельных QR-кодов — Роскомнадзор заблокировал несколько десятков мошеннических сайтов.

С проблемами столкнулись люди, которые получили медотвод от вакцинации по состоянию здоровья. Такие граждане не получали QR-код для посещения мест общественного питания.

Опыт Европы

Во Франции после решения властей ввести новые санитарные меры, чтобы избежать угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции, вспыхнули масштабные протесты.

В акциях приняли участие около сотни тысяч человек. Чтобы выразить свое отношение к водимым санитарных пропускам, протестующие демонстративно сожгли гигантский QR-код.

В Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. И даже в мирной и благостной Швейцарии в крупных городах тысячи людей выходили на протесты против введения QR-кодов.