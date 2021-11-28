На улице Шотмана в кафе пьяный мужчина угрожал посетителям

В квартире задержанного нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала двоих мужчин, у которых позднее нашли боеприпасы.

Прошлой ночью оперативникам сообщили, что в кафе по улице Шотмана мужчина угрожает посетителям. Вскоре по той же улице у дома № 18 был задержан 38-летний гражданин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что петербуржец выпивал со своим 31-летним другом в квартире. После обыска там нашли боеприпасы времен ВОВ, которые были изъяты и направлены на исследование.

Оба гражданина отправились в отдел полиции. В отношении 31-летнего хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Теперь он под подпиской о невыезде.

В отношении второго проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры пьяного петербуржца изъяли гранаты, мины и патроны.