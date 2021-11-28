Из квартиры пьяного петербуржца изъяли гранаты, мины и патроны

На месте происшествия нашли большое количество боеприпасов времен войны. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На месте происшествия нашли большое количество боеприпасов времен войны. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Из жилища нетрезвого горожанина взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли боеприпасы времён Великой Отечественой войны.

Об этом сообщает пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Рано утром, 27 ноября, в квартиру на улице Шотмана прибыла дежурная группа разминирования. Некоторое время назад в эту же квартиру вызывали бригаду скорой помощи. Плохо себя почувствовал один из жильцов.

В жилище находилось двое пьяных мужчин. Один из них после оказания медпомощи стал показывать врачам что-то вроде гранаты. Кроме этого, гражданин заявил, что у него имеется и другое оружие.

Вскоре ОМОН действительно нашел в квартире 5 гранат, 2 миномётные мины, 2 артиллерийских снаряда, 2 пустых корпуса боеприпасов, охолощенный карабин Симонова и более 160 патронов. Все времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли все обнаруженные предметы на полигон и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ.