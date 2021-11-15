В Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ

Боеприпасы вывезли за город и уничтожили на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Боеприпасы вывезли за город и уничтожили на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В понедельник взрывотехники ОМОН обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области, сегодня утром житель города Отрадное Кировского района нашел возле одного из частных домов ржавый предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место группы разминирования установили, что это неразорвавшаяся миномётная мина калибра 105 мм от тяжелого немецкого миномета.

Второй боеприпас нашли спустя два часа у торгового центра на Московском шоссе в Петербурге. Во время работ по переустройству теплосети в земле обнаружили подозрительный предмет. Им оказался артиллерийский снаряд калибра 203 мм от советской гаубицы.

Боеприпасы вывезли за город и уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН оцепил здание на Невском проспекте из-за детской игрушки.