ОМОН оцепил здание на Невском проспекте из-за детской игрушки

ОМОН оцепил здание на Невском проспекте из-за детской игрушки
Подозрительный предмет оказался детской игрушкой. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Петербуржцы вызвали правоохранителей из-за подозрительного предмета на Невском проспекте. Им оказался пульт от детской игрушки.

В пресс-службе городского управления Росгвардии рассказали, что подозрительный предмет был найден сегодня вечером у дома 87/2 на Невском проспекте, расположенного у площади Восстания. Прибывшие к месту взрывотехники ОМОН оцепили территорию для обследования находки.

Оказалось, что никакой опасности предмет не представляет. Кто-то забыл у здания пульт от детской игрушки и коробку с лампочками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке улицы Бабушкина от улицы Грибакиных до поворота на Рабфаковскую улицу. Дорога выделена бордовым цветом.

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