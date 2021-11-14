ОМОН оцепил здание на Невском проспекте из-за детской игрушки

Петербуржцы вызвали правоохранителей из-за подозрительного предмета на Невском проспекте. Им оказался пульт от детской игрушки.
В пресс-службе городского управления Росгвардии рассказали, что подозрительный предмет был найден сегодня вечером у дома 87/2 на Невском проспекте, расположенного у площади Восстания. Прибывшие к месту взрывотехники ОМОН оцепили территорию для обследования находки.
Оказалось, что никакой опасности предмет не представляет. Кто-то забыл у здания пульт от детской игрушки и коробку с лампочками.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке улицы Бабушкина от улицы Грибакиных до поворота на Рабфаковскую улицу. Дорога выделена бордовым цветом.