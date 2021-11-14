Из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка

Из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка
Пожар на улице Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очевидцы сообщили о пробке на улице Бабушкина, где горит заброшенное здание.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Местные жители рассказали, что пожарные машины перегородили улицу Бабушкина у дома №133, в котором тушат пожар.

«На Бабушкина, 133к1. Горит заброшка. Движение перекрыто», — пишет пользователь.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке улицы Бабушкина от улицы Грибакиных до поворота на Рабфаковскую улицу. Дорога выделена бордовым цветом.

Как сообщили в городском управлении МЧС, о пожаре стало известно в 19 часов. Пожар произошел в ранее горевшем доме, в котором ведутся работы по капитальному ремонту.

Возгорание началось на третьем этаже здания по неизвестной причине. Огонь распространился по 40 квадратным метрам. На месте происшествия работают 17 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин.

К половине девятого вечера пожар локализовали. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане.

новости СПб пожар пробка улица бабушкина


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...