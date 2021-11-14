Из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка

Пожар на улице Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на улице Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очевидцы сообщили о пробке на улице Бабушкина, где горит заброшенное здание.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Местные жители рассказали, что пожарные машины перегородили улицу Бабушкина у дома №133, в котором тушат пожар.

«На Бабушкина, 133к1. Горит заброшка. Движение перекрыто», — пишет пользователь.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке улицы Бабушкина от улицы Грибакиных до поворота на Рабфаковскую улицу. Дорога выделена бордовым цветом.

Как сообщили в городском управлении МЧС, о пожаре стало известно в 19 часов. Пожар произошел в ранее горевшем доме, в котором ведутся работы по капитальному ремонту.

Возгорание началось на третьем этаже здания по неизвестной причине. Огонь распространился по 40 квадратным метрам. На месте происшествия работают 17 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин.

К половине девятого вечера пожар локализовали. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане.