В Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане

В Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане
В ресторане по Выборгскому шоссе на кухне случился пожар. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга пожар на кухне ресторана «Дон Бао» тушили 10 спасателей.

В экстренные службы в воскресенье, 14 ноября, в 16:22, поступило сообщение о пожаре по Выборгскому шоссе, дома №503, корпуса 1. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в ресторане «Дон Бао». На первом этаже торгового центра «Китай город». На кухне, площадь которого 15 квадратных метров, загорелось масло.

С огнем в течение всего десяти минут боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 16:39, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.

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