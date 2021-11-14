В Петербурге на Выборгском шоссе случился пожар в ресторане

В Выборгском районе Петербурга пожар на кухне ресторана «Дон Бао» тушили 10 спасателей.
В экстренные службы в воскресенье, 14 ноября, в 16:22, поступило сообщение о пожаре по Выборгскому шоссе, дома №503, корпуса 1. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Как выяснилось, пожар случился в ресторане «Дон Бао». На первом этаже торгового центра «Китай город». На кухне, площадь которого 15 квадратных метров, загорелось масло.
С огнем в течение всего десяти минут боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 16:39, пожар удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут.