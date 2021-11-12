В Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут

В Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут
В Красногвардейском районе спасатели потушили пожар почти за 20 минут. Фото: "Яндекс.Карты"

Около двенадцати часов ночи 12 ноября спасателям удалось справить с пожаром в Красногвардейском районе за 19 минут.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на улице Передовиков, 20 загорелась бытовка.

Около 23:36 в экстренные службы поступило сообщение: на улице Передовиков горит цельнометаллическая бытовка по всей пощади деревянной обрешетки. Размеры постройки составляют 2х6 метров.

Уже в 23:55 пожар удалось прекратить. К ликвидации пожара было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 11 человек личного состава.

О пострадавших информация в экстренные службы не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 12 ноября от пожара пострадал легковой автомобиль «Фольксваген Поло». С пожаром удалось справиться за короткое время. В 21:41 возгорание было устранено.

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