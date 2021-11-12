В Приморском районе Петербурга от пожара пострадал «Фольксваген Поло»

В Приморском районе Петербурга от пожара пострадал &#171;Фольксваген Поло&#187;
В Приморском районе Петербурга пострадал "Фольксваген Поло". Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 12 ноября произошел пожар в легковом автомобиле «Фольксваген Поло».В Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 12 ноября произошел пожар в легковом автомобиле «Фольксваген Поло».

В экстренные службы 12 ноября в 21:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, пр. Испытателей, у дома 10.

Как удалось выяснить по прибытию на место происшествия в легковом автомобиле «Фольксваген Поло» обгорел моторный отсек.

С пожаром удалось справиться за короткое время. В 21:41 возгорание было устранено. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 ноября в Красногвардейском районе Петербурга тоже произошел пожар. Спасатели тушили полыхающие доски в здании.

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