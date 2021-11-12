Пожар в здании на Магнитогорской тушили 11 спасателей

Пожар в здании на Магнитогорской тушили 11 спасателей
Пожар случился на Магнитогорской улице. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающие доски в здании.

Возгорание случилось в пятницу, 12 ноября, в доме №53 на Магнитогорской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:22. К месту происшествия оперативно были направлены 11 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в четырехэтажном здании КРД на первом этаже происходило горение досок на площади 10 квадратных метров.

В 17:38 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД среди дня полностью сгорел автомобиль. С огнем боролись 10 спасателей. Причина появления огня не приводится.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар в здании на Магнитогорской тушили 11 спасателей
Великобритания отправила своих солдат на границу с Белоруссией
Белая плитка в интерьере
Суд оставил бывшего главу управления соцпитания Петербурга Барабанщикова в СИЗО
В Минздраве назвали сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
В день своего 180-летия Сбербанк открыл новый офис в центре Петербурга
В Дагестане вооруженный мужчина убил имама мечети
В Петербурге выявили незаконную продажу контрафактных лекарств для животных