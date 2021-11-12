Пожар в здании на Магнитогорской тушили 11 спасателей

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающие доски в здании.

Возгорание случилось в пятницу, 12 ноября, в доме №53 на Магнитогорской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:22. К месту происшествия оперативно были направлены 11 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в четырехэтажном здании КРД на первом этаже происходило горение досок на площади 10 квадратных метров.

В 17:38 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД среди дня полностью сгорел автомобиль. С огнем боролись 10 спасателей. Причина появления огня не приводится.