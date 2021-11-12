На КАД среди дня полностью сгорел автомобиль

На КАД среди дня полностью сгорел автомобиль
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Кольцевой автомобильной дороге произошел пожар. Спасатели тушили легковой автомобиль.

Возгорание случилось в пятницу, 12 ноября, на 102 км КАД (внешнее кольцо). Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 15:16. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в легковом автомобиле «Мицубиси Ланцер» сгорели сгораемые части.

В 15:35 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о тушении пожара на складе в Пушкинском районе, комплекс частично обрушился.

Напомним, сигнал о ЧП в одноэтажном складе на Ленсоветовской дороге поступил на пульт дежурного сегодня в 13:40. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. По последним данным, огнем охвачено около 2 тыс. «квадратов».

ГУ МЧС России по Ленобласти дтп на кад пожар


 

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