Пожар на складе в Пушкинском районе локализовали, комплекс частично обрушился

Пожар на складе в Шушарах. Фото: Gazeta.SPb.ru

Пожар на складе в Шушарах. Фото: Gazeta.SPb.ru

Спасатели локализовали пожар на крупном складе в Пушкинском районе Петербурга. К тушению огня были привлечены 75 сотрудников МЧС.

В 16:41 пламя локализовали, ранг пожара понизили до №2. Сейчас на месте происшествия работает лаборатория для проведения замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщили в пресс-службе ведомства.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 19 единиц техники и 75 человек личного состава. Горящий складской комплекс частично обрушился.

Напомним, сигнал о ЧП в одноэтажном складе на Ленсоветовской дороге поступил на пульт дежурного сегодня в 13:40. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. По последним данным, огнем охвачено около 2 тыс. «квадратов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 15:19 ранг пожара был увеличен до №3. Из горящего здания доносились хлопки.