Пламя на Ленсоветовской охватило 2 тысячи «квадратов» склада, ранг увеличен до №3

Пожар на складе в Шушарах. Фото: Gazeta.SPb.ru

Пожар на складе в Шушарах. Фото: Gazeta.SPb.ru

Пламя на территории складского помещения в Пушкинском районе Петербурга разрослось до 2 тыс. квадратных метров.

Спасатели тушат пожар по третьему рангу сложности. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пламени привлекли 14 единиц техники, на месте работают более 50 огнеборцев.

Напомним, пожар случился сегодня, 9 ноября, по адресу Ленсоветовская дорога, 353. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 13:40, меньше, чем за час площадь возгорания на складе увеличилась со 150 до 500 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура Пушкинского района организовала проверку по факту пожара на складе на Ленсоветовской дороге.