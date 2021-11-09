Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге

Прокуратура Пушкинского района организовала проверку по факту пожара на складе на Ленсоветовской дороге в доме №353.
Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 9 ноября.
Напомним, что уже 54 человека тушат строящееся складское здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь распространился по одноэтажному зданию размером 100х200 метров на площади 150 квадратных метров.
В 15:19 ранг пожара повысили до 3. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморской районе Петербурга 1 ноября горели чердак и мансарда административного здания.