Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге
Пожар на складе в Шушарах. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Прокуратура Пушкинского района организовала проверку по факту пожара на складе на Ленсоветовской дороге в доме №353.
Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 9 ноября.
Напомним, что уже 54 человека тушат строящееся складское здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь распространился по одноэтажному зданию размером 100х200 метров на площади 150 квадратных метров.

В 15:19 ранг пожара повысили до 3. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморской районе Петербурга 1 ноября горели чердак и мансарда административного здания.

новости СПб пожар Пушкинский район склад


 

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