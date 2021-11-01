Пожар на Афонской улице удалось локализовать

Пожар на Афонской улице удалось локализовать
Пожар в здании на Афонской улице, наконец, удалось потушить. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморской районе Петербурга 1 ноября горели чердак и мансарда административного здания. Пожар, наконец, удалось локализовать.

В экстренные службы в понедельник, в 11:51, поступило сообщение о пожаре по улице Афонская, дом 1, корпус 2.

Как выяснилось, горели чердак и мансарда. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Оказалось, что площадь распространения огня составила 70 квадратных метров.

С огнем боролись от МЧС пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на Ольгинском шоссе. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

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