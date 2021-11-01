Пожар на Афонской улице удалось локализовать

В Приморской районе Петербурга 1 ноября горели чердак и мансарда административного здания. Пожар, наконец, удалось локализовать.
В экстренные службы в понедельник, в 11:51, поступило сообщение о пожаре по улице Афонская, дом 1, корпус 2.
Как выяснилось, горели чердак и мансарда. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Оказалось, что площадь распространения огня составила 70 квадратных метров.
С огнем боролись от МЧС пять единиц техники и 25 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на Ольгинском шоссе. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.