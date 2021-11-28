Мужчина организовал в Выборгском районе нарколабораторию

Мужчина, который мог организовать нарколабораторию, задержан. Фото: pixabay

Мужчина, который мог организовать нарколабораторию, задержан. Фото: pixabay

Полиция задержала подозреваемого в организации лаборатории по производству наркотиков в Выборгском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

26 ноября задержали 37-летнего мужчину, который мог организовать нарколабораторию, а впоследствии реализовывать продажу запрещенных веществ.

При личном досмотре у задержанного нашли более 5 грамм наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

После был обыск в Выборгском районе, в поселке Пальцево. Там нашли наркотическое средство массой 10 килограмм, а также оборудование для изготовления веществ. По этому факту возбудили еще одно уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого петербуржца, который в фольге прятал более 116 грамм наркотиков, задержали.