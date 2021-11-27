Молодого петербуржца задержали: в фольге он прятал более 116 грамм наркотиков

Молодого петербуржца задержали: в фольге он прятал более 116 грамм наркотиков
Мужчину заключили под стражу. Фото: pixabay.com

Правоохранительные охраны пресекли деятельность интернет-магазина, через который продавались наркотические вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Запрещенные средства распространялись путем «закладок».

24 ноября был задержан 27-летний петербуржец. Когда молодого человека начали досматривать, то нашли сверток с наркотическим средством, он был завернут в фольгу, его масса составила 116,5 грамм.

Местного жителя заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете.

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