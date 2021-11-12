В Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете

Подозреваемого в контрабанде задержали.

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался провести контрабанду наркотиков в электронной сигарете. Об этом сообщает «Москва.ру», ссылаясь на пресс-службу Шереметьевской таможни.

Известно, что наркотики нашли при досмотре ручной клади 37-летнего пассажира, прилетевшего в Россию из Нью-Йорка. Они хранились в пакетике, в котором также лежали два картриджа с коричневой жидкостью и электронная сигарета. После экспресс-анализа удалось выяснить, что неопознанное вещество – наркотическое средство.

В итоге решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец выкинул в мусоропровод 200 грамм наркотика при задержании. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено административное производство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.