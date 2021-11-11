Петербуржец выкинул в мусоропровод 200 грамм наркотика при задержании

Петербуржец выкинул в мусоропровод 200 грамм наркотика при задержании
В доме на Коллонтай полиция нашла подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

В Невском районе местный житель при задержании выбросил в мусоропровод жилого дома 200 грамм растительного наркотика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло накануне в 14:20 в парадной дома 19/3 по улице Коллонтай. В этом доме полиция нашла подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотиков. При задержании 26-летний мужчина выкинул в мусоропровод два прямоугольных предмета.

Полицейские осмотрели мусорные контейнеры и нашли выброшенные предметы светло-коричневого цвета, обернутые в полимерный материал. Выяснилось, что это был растительный наркотик массой 194,3 грамма.

Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено административное производство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,9 млн рублей.

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