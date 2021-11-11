Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,9 млн рублей

Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,9 млн рублей
Мошенники оставили пенсионерку без сбережений. Фото: pixabay

Петербургская полиция разыскивает телефонных мошенников, жертвой которых стала 71-летняя пенсионерка из Кировского района.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина с улицы Корнеева обратилась в полицию накануне днем. Она заявила, что двумя днями ранее ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранителями. Мошенники убедили пенсионерку, что кто-то собирается украсть сбережения с карты, поэтому нужно перевести все деньги на безопасный счет. После этого петербурженка перевела злоумышленникам 1,91 миллиона рублей.

В день обращения полиция открыла уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция выясняет личности преступников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.

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