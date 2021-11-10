Росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна

Росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна
Росгвардейцы задержали мужчину на Разъезжей улице. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Петербурге рядом с увеселительным заведением по улице Рубинштейна двое мужчин выхватили из рук девушки 6 тыс. рублей. Однако одного из злоумышленников, по счастливому стечению обстоятельств, удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.

Все произошло 10 ноября, в 02:30, в Центральном районе Северной столицы. Оказалось, что мужчина вместе со своим знакомым у развлекательного заведения вырвал из рук девушки 6 тыс. рублей. После содеянного нарушители поспешили скрыться.

Пострадавшая ринулась за одним из воров. Когда злоумышленник выскочил на Разъезжую улицу, его заметили росгвардейцы, патрулировавшие маршрут. Потерпевшая рассказала сотрудникам о случившемся, после чего гражданина отправили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный является студентом учебного заведения олимпийского резерва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги.

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