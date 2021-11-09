Двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги

Двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги
Избиение произошло на проспекте Энгельса. Фото: "Яндекс панорамы"

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 ноября, в квартире на проспекте Энгельса дома №147 корпуса 2 двое мужчин избили своего знакомого битой и похитили у него деньги.

21-летний и 34-летний подозреваемые вместе с заявителем распивали спиртные напитки. Вдруг малознакомые пострадавшего набросились на него с кулаками и бейсбольной битой. Затем же украли у мужчины банковскую карту, заставили сообщить пин-код и сняли 6 900 рублей.

Подозреваемых в нападении удалось задержать в тот же день.

Пострадавшего после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело.

выборгский район новости СПб


 

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