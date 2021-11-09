Двое петербуржцев избили своего знакомого битой и украли деньги

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 ноября, в квартире на проспекте Энгельса дома №147 корпуса 2 двое мужчин избили своего знакомого битой и похитили у него деньги.
21-летний и 34-летний подозреваемые вместе с заявителем распивали спиртные напитки. Вдруг малознакомые пострадавшего набросились на него с кулаками и бейсбольной битой. Затем же украли у мужчины банковскую карту, заставили сообщить пин-код и сняли 6 900 рублей.
Подозреваемых в нападении удалось задержать в тот же день.
Пострадавшего после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело.