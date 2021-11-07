Петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело

Пара пыталась помочь лежавшему на земле мужчине.

Петербурженка по имени Серафима рассказала, как она вместе с мужем поплатилась за доброе дело и была избита подростками. Историей она поделилась в Instagram-аккаунте сегодня, 7 ноября.

Девушка отметила, что инцидент случился 5 ноября на улице Пионерстроя в Красносельском районе. Пара, отправившаяся на прогулку, заметила на земле избитого мужчину. Серафима спросила у него, нужна ли помощь, тогда пострадавший попросил довести его до подъезда. Стоило неравнодушным горожанам поднять мужчину на ноги, на них набросились несколько подростков. Они поколотили мужчину и женщину, а после к конфликту присоединился отец одного из хулиганов.

«Попросили молодых людей позвать отца с целью узнать, решим ли мы вопрос мирно, потому что вся моя одежда не подлежит восстановлению — либо я буду писать заявление. На что его ответ был моментален: он избил очень сильно Серёжу, у него контузия левого глаза, переломан нос»,

— делится Серафима с подписчиками.

Девушка подчеркнула, что находится в подавленном состоянии и не понимает, чем они заслужили побои. В случившемся предстоит разобраться полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна причина избиения киберспортсмена, повлекшая смерть.