Стала известна причина избиения киберспортсмена, повлекшая смерть

Полицейские установили причину убийства петербургского киберспортсмена Алексея Малышева в городе Никольское.

Стало известно, что мужчина вышел из дома своих друзей. Ожидая такси на улице, он встретил трех пьяных мужчин. Между ними завязался разговор. Затем киберспортсмен сел в машину, где его начали бить. Его затолкали в багажник, отвезли на старое Никольское кладбище. Там его продолжили избивать до потери сознания. Об этом сообщает 78.ru.

Затем Малышева привезли к заброшенным гаражам в 100 метрах от больницы и выбросили из авто. Затем мужчины скрылись. Из-за несовместимых с жизнью полученных травм головы молодой человек скончался.

Причиной зверского убийства стало ограбление. Мужчины хотели отобрать у киберспортсмена деньги. Они требовали перевести средства на счёт одного из нападавшего. Они сняли обувь, наручные часы с Малышева и выкинули его мобильный телефон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции вычислили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена Алексея Малышева.