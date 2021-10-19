В Ленобласти задержали подозреваемых в смертельном избиении киберспортсмена из Политеха

Сотрудники полиции вычислили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена Алексея Малышева, которого с тяжелыми травмами нашли в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Молодой человек скончался по дороге в больницу.

Студента Политехнического университета нашли в ночь на 17 октября возле гаражей в городе Никольское. Врачи предположили, что пострадавший мог упасть с высоты, но как выяснилось позже, это были следы жестокого избиения. Стражи порядки установили, что около 4 часов утра 17 октября Малышев вышел из квартиры своих друзей в Никольском, собираясь ехать домой на такси.

Оказавшись на улице, студент встретил троих незнакомцев, распивавших спиртное возле магазина. Между мужчинами и молодым человеком завязался разговор, после чего киберспортсмен сел в «Газель», принадлежащую одному из незнакомцев. Увы, это было роковой ошибкой.

В салоне собеседники набросились на Малышева, избили его и, погрузив в багажное отделение, отвезли на Никольское кладбище, где продолжили издевательства. В бессознательном состоянии пострадавшего бросили и уехали, однако затем вернулись и убедившись, что жертва еще дышит, перевезли его к старым заброшенным гаражам в ста метра от больницы и выбросили, после чего загнали «Газель» в гараж и разошлись по домам.

Как вычислили подозреваемых, неизвестно, но задержали их уже на следующий день после происшествия. Предполагаемыми злоумышленниками оказались трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. Они доставлены в следственные органы для допроса. По факту жесткого избиения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Напомним, что Gazeta.SPb писала подробнее о характере и жизни погибшего Алексея Малышева. Он был лидером команды киберспортсменов Политеха, увлекался хоккеем и сотрудничал с зарубежной компанией — молодого человека ждала успешная жизнь.