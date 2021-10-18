«Немножко бунтарь, но изменился с годами»: приятель рассказал о характере погибшего в Ленобласти киберспортсмена

В воскресенье, 17 октября, в городе Никольское в Ленобласти при загадочных обстоятельствах обнаружили петербургского киберспортсмена Алексея Малышева. О характере трагически погибшего молодого человека рассказал его приятель.

По словам товарища, в школе Алексей был «немножко бунтарь» и на щадил слабых, нередко лез в драку. Однако с годами его характер стал более мягким, парень в целом «изменился в лучшую сторону», рассказал друг Малышева изданию 78.ru. При этом петербуржец не употреблял алкоголь и наркотики, поскольку увлекался хоккеем и старался придерживаться здорового образа жизни.

Еще одним увлечением Малышева был киберспорт. Погибший учился в Политехе и был лидером университетской команды. Ребята участвовали в турнирах по Dota 2, CS:GO и другим играм. Сборная вуза под руководством Малышева даже выиграла Международные университетские соревнования в Китае — призовой фонд составлял 1,3 млн рублей.

Его коллега по цеху, глава направления PolyCyber Политеха Максим Паньков назвал странными обстоятельства смерти петербуржца. По его словам, Малышев жил в Петербурге и тот факт, что его нашли в Никольском, сложно объяснить. Припомнить врагов, которые могли бы поспособствовать гибели парня, Паньков тоже не смог.

Напомним, что студента Политеха обнаружили обнаженным и босым, лежащим в крови возле гаражей на Зеленой улице. Молодой человек был еще жив, но скончался в больнице. Врачи отмечают, что его травмы характерны для падения с высоты, но точную причину смерти еще предстоит установить. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.