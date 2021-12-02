Иконостас Смольного собора восстановят в Петербурге

Иконостас Смольного собора восстановят в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Петербурге восстановят картины великих художников, из которых состоит иконостас Смольного собора, утраченный в 70-е годы прошлого века.

По инициативе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в течение 2,5–3 лет будет восстановлен иконостас Смольного собора. Работы будут вестись при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. Ранее фонд помог восстановить киновию Александро-Невской лавры.

Фото: Baltphoto

Теперь специалисты Фонда будут работать с историческими документами, которые должны помочь в решении сложной задачи — повторить подвиг русских мастеров, которые, создавая иконостас, вдохновлялись шедеврами мирового искусства.

Смольный собор нежно-голубого цвета — детище Бартоломео Франческо Растрелли и один из самых красивых храмов в Петербурге. Внутри него — белые стены, которые когда-то украшал иконостас работы Максимилиана Месмахера.

Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге

Иконостас установили в 1875 году, после революции 1917 года от него ничего не осталось. Собор отдали сначала под светские учреждения, потом — Музею истории Ленинграда. Тогда каркас был разобран, и дальнейшая судьба его неизвестна.

Как считает помощник настоятеля Смольного собора Роман Катаев, храм мог быть разграблен, потому что его практически не охраняли. Утрачены были работы русских мастеров — интерпретации великих полотен.

Художник-реставратор Ярослав Штеренберг называет «Положение в гроб» интерпретацией Тициана, а «Несение креста» — копией произведения Рафаэля Санти. Такие выводы были сделаны после анализа архивных документов, чертежей, аналогичных иконостасов из фондов ГМЗ «Царское Село».

Фото: Baltphoto

Директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илья Козлов подчеркну

«В скором времени в соборе будет смонтирован входная экспозиционная группа, а также принесена чтимая икона — список Чудотворной иконы Фёдоровской Божией матери. Также мы прорабатываем вопрос размещение экспозиции «Собрание Ангелов» в чердачном пространстве Собора»,

— подчеркнул Козлов.

Сейчас специалисты готовят фрагменты из лепнины и создают каркас будущей святыни. Кроме того, реставраторы ждут разрешения поработать с одним из сохранившихся фрагментов иконостаса — иконой «Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного института», которая хранится в запасниках Русского музея.

икона смольный собор


 

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