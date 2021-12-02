В Комздраве заявили о снижении числа ковид-пациентов в Петербурге

Председатель Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом.

По его словам, по уровню госпитализаций Северная столица вышла на плато, сообщает ТАСС. Глава Комздрава также отметил, что ежесуточно в стационары попадают в среднем 350-400 инфекционных больных. При этом свободными остаются более 2 тыс. коек для больных ковидом, что говорит о снижении числа пациентов.

За последние сутки в городе зафиксировано 2623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело 3106 пациентов, справиться с болезнью не смогли 57 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.