Эксперты назвали главное последствие коронавируса

Эксперты назвали главное последствие коронавируса
Пациенты жалуются на плохое самочувствие даже после выздоровления. Фото: Baltphoto

Многие пациенты после выздоровления жалуются на затяжные симптомы и осложнения.

Китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

Многие до сих пор быстро утомляются или чувствуют мышечную слабость. Некоторые жалуются на проблемы со сном, другие – на тревожность и депрессию.

«Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни»,

— добавили специалисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ рассказали, опасен ли японский штамм COVID-19.

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