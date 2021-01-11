В ВОЗ рассказали, опасен ли японский штамм COVID-19

Эксперт заявил, что инфекция пока не стала более агрессивной.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, насколько опасен японский штамм коронавирус. Он заявил, что инфекция пока не стала более агрессивной. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что японские эксперты нашли новую мутацию SARS-CoV-2, которая отличается от всех ранее выявленных. Штамм обнаружили у четырех граждан, которые прилетели в Бразилию.

«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани»,

— сказал Гебрейесус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выросла доля положительных тестов на коронавирус.