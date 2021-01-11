В Петербурге выросла доля положительных тестов на коронавирус

Их количество увеличилось на 11%.

В Санкт-Петербурге за период новогодних праздников выросла доля положительных тестов на коронавирус. Их стало больше на 11%, о чем в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в понедельник, 11 января, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

В конце 2020 года доля положительных результатов составляла не больше трех процентов, а за последние дни цифра заметно выросла. Лисовец добавил, что количество активных пациентов не снижается на протяжении последних месяцев. При этом становится больше пациентов в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что после Нового года возможен рост количества госпитализацией пациентов, зараженных инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал важнейшие события прошедшей недели. Он подвел итоги на своей странице в соцсетях.