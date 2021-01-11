Беглов назвал важнейшие события прошедшей недели

Он подвел итоги на своей странице в соцсетях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 11 января, перечислил важнейшие события прошедшей недели. Итоги проделанной работы он опубликовал на странице в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что в городе вакцинируют медиков, учителей и пожилых людей, а также сотрудников СМИ. Беглов провели работу городских прививочных пунктов и остался доволен.

Политик рассказал, что будет ускорено строительство нового корпуса для Института скорой помощи имени Джанелидзе. Работы будут закончены в декабре 2021 года.

Беглов добавил, что во время зимних каникул за городом отдыхали шесть тысяч петербуржцев. Они посетили 27 оздоровительных лагерей на территории Ленобласти.

Также губернатор побывал в Пушкинском районе. Он осмотрел новые корпуса станции скорой помощи №4.

«Добавим на местную станцию еще пять автомобилей. Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи», — подчеркнул Губернатор.

Он поделился хорошей новостью: в поселке Ленсоветовский открылась школа на 1550 мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым.