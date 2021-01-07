Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Христовым

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к гражданам города в связи с православным праздником Рождеством Христовым. Поздравление парламентария было опубликовано на сайте Смольного.

Градоначальник обратился ко всем православным христианам города и назвал праздник светлым событием. Кроме этого, Александр Беглов отметил, что 7 января «мы обращаемся к историческим традициям и корням нашего народа, к непреходящим духовным ценностям».

«Праздник Рождества всегда был по-особенному любим петербуржцами. Ему посвящены многие храмы. Недавно в нашем городе завершено воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках», – заявил парламентарий.

Также Александр Беглов обратил внимание на пандемию коронавируса. По словам политика, мир переживает события, которых не видели другие поколения, поэтому «нам, как никогда, нужны внимание к ближнему и духовные силы».

«Хочу пожелать всем счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия!», – добавил губернатор города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Новым годом.