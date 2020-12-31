Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Новым годом

Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Новым годом
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающими праздниками, а также подвел итоги 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Смольного в четверг, 31 декабря, парламентарий поздравил горожан не только с Новым годом, но и Рождеством.

«В предновогодние часы всех нас объединяют самые светлые чувства — вера в лучшее, надежда на исполнение наших желаний, любовь к родным и близким людям», – говорится в сообщении Смольного.

Сам же Александр Беглов заявил, что Петербург вступает в Новый год сплоченным и уверенным.

«В условиях пандемии коронавируса героическими усилиями наших медиков, стараниями учёных и волонтёров, ответственного бизнеса и всех петербуржцев нам удалось спасти десятки тысяч жизней и минимизировать потери для городской экономики», – сказал Александр Беглов.

Также градоначальник пожелал мира и согласия петербуржцам. Кроме этого, отметил и крепкое здоровье, которое всем необходимо.

«Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях», – заключил парламентарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новогоднее обращение Путина посмотрели жители Камчатки.

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