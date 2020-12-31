Новогоднее обращение Путина посмотрели жители Камчатки

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", - сказал Путин в своем новогоднем выступлении. Скриншот: YouTube

В четверг, 31 декабря, в 15:00 по московскому времени жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря встретили новый 2021-й год и первыми в России посмотрели традиционное обращение президента Владимира Путина.

Глава государства напомнил, что ровно год назад россияне, как и люди во всем мире, мечтали о добрых переменах, однако никто не мог представить, через какие испытания придется пройти человечеству. Этот год, отметил Путин, был трудным для каждого — практически каждый столкнулся с тревожностью и финансовыми сложностями, а кто-то потерял любимых и близких.

Между тем, добавил президент, 2020 год был наполнен надеждами на преодоление невзгод, гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества в условиях пандемии. Год, по словам Владимира Владимировича, удалось пройти достойно. Путин также упомянул о том, что, несмотря на сложные обстоятельства, Россия отпраздновала 75-летие Великой Победы в 2020 году, выразив благодарность и признательность ветеранам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как президент будет встречать Новый год.