Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет отмечать Новый год Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, что глава государства планирует встречать 2021 год традиционно — в кругу родных и близких, как делает это каждый год. Как сообщили «РИА Новости», на Рождество у Путина запланирована поездка в один из российских регионов.

В новогоднюю ночь президент обратится с новогодней речью к жителям России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин решился сделать прививку от коронавируса. При этом он объяснил, что пройдет вакцинацию, как только появится препарат, разрешенный для применения в его возрастной группе.