Путин решился сделать прививку от коронавируса

Путин решился сделать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции, сообщил Дмитрий Песков. Когда это точно произойдет, пока непонятно.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в «обозримой перспективе» Путин сам расскажет о принятом решении. Как сообщили «РИА Новости», Песков добавил, что все это время Путин «ждал завершения всех формальностей».

Напомним, Владимир Путин объяснил, что пройдет вакцинацию, как только появится препарат, разрешенный для применения в его возрастной группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков сообщил о ближайших контактах Путина с зарубежными лидерами.

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