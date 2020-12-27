Песков сообщил о ближайших контактах Путина с зарубежными лидерами

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о том, что у президента России Владимира Путина намечены контакты с зарубежными лидерами в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля, общение с политиками Путин будет проводить скорее всего дистанционно. На данный момент поездки в другие страны планировать сложно.

«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки… Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», – пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, что также в воскресенье, 27 декабря, Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин отменил традиционную встречу с бизнесменами. Президент России проводит ее каждый год в конце декабря. Однако в этот раз обойдется без нее. При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, несмотря на отмену встречи Путин продолжает поддерживать связь с предпринимателями.

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