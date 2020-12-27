В России регионы получат почти 173 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство России выделит регионам страны 172,3 млрд рублей на развитие дорожной сети. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данные об этом появились на сайте кабмина в воскресенье, 27 декабря. Уточняется, что данные деньги позволят не только отремонтировать дороги, но и внедрить новые транспортные системы.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», – говорится в сообщении кабмина.

Напомним, что данные средства будут выделены в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная задача – это улучшить их качество к 2024 году, а также снизить количество ДТП.

Вопрос о предоставлении средств регионам был рассмотрен правительством на очередном заседании 24 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку Байконура и еще трех регионов РФ.